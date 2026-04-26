i nomi del futuro carlo acutis ed enzo tortora

A Monza, le strade portano nomi che raccontano storie di figure diverse, con un legame tra memoria civica e identità collettiva. Tra i nomi scelti spiccano quelli di due personaggi che hanno lasciato un segno nel tempo: un giovane riconosciuto come beato e un conduttore televisivo che ha affrontato un lungo processo giudiziario. La toponomastica cittadina riflette così un mix di ricordi e valori condivisi dalla comunità.

A Monza i nomi delle strade raccontano storie. Una toponomastica che intreccia tanti diversi fili, di memoria civile, locale, e di identità collettiva. Le più recenti intitolazioni hanno già lasciato un segno visibile nella città. Nel quartiere Libertà è comparsa via Pina Sacconaghi, artista e tra le fondatrici del Museo etnologico Monza e Brianza, affiancata da un parco che ne custodisce il nome. Nel centro cittadino, tra via Cortelonga e via Padre Reginaldo Giuliani, è nata piazzetta Quattro Giornate, richiamo diretto alla rivolta monzese contro gli Austriaci. Sempre a Libertà, il sagrato don Verpelli ricorda lo storico parroco davanti alla chiesa di Cristo Re, mentre nel Parco è stata dedicata una via ad Aurelia Josz.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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