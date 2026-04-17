Milano Open Day al Carlo Acutis | scopri il futuro digitale

Da ameve.eu 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 9 maggio, l’Istituto Tecnico Tecnologico Carlo Acutis di Milano organizzerà un Open Day rivolto a studenti e genitori. Durante l’evento, sarà possibile visitare le aule, conoscere il percorso formativo quadriennale e approfondire le materie con insegnanti e studenti attuali. L’iniziativa permette di scoprire le modalità di accesso e le opportunità offerte dall’istituto, che combina aspetti tecnici e progettuali.

Il 9 maggio 2026, l’Istituto Tecnico Tecnologico Carlo Acutis di Milano aprirà le sue porte per un Open Day dedicato ai futuri studenti interessati a intraprendere un percorso quadriennale che fonde competenze tecniche e capacità progettuali. L’iniziativa mira a presentare nel dettaglio l’offerta formativa dell’istituto, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con il corpo docente e con i ragazzi già iscritti, oltre a esplorare le metodologie didattiche adottate per costruire una solida base professionale. Tecnologia e creatività al centro della nuova filiera formativa. L’offerta formativa proposta si inserisce strategicamente all’interno della nuova filiera tecnologico-professionale, puntando su due direttrici fondamentali che rispondono alle necessità del mercato moderno.🔗 Leggi su Ameve.eu

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