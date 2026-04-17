Milano Open Day al Carlo Acutis | scopri il futuro digitale

Il prossimo 9 maggio, l’Istituto Tecnico Tecnologico Carlo Acutis di Milano organizzerà un Open Day rivolto a studenti e genitori. Durante l’evento, sarà possibile visitare le aule, conoscere il percorso formativo quadriennale e approfondire le materie con insegnanti e studenti attuali. L’iniziativa permette di scoprire le modalità di accesso e le opportunità offerte dall’istituto, che combina aspetti tecnici e progettuali.

Il 9 maggio 2026, l’Istituto Tecnico Tecnologico Carlo Acutis di Milano aprirà le sue porte per un Open Day dedicato ai futuri studenti interessati a intraprendere un percorso quadriennale che fonde competenze tecniche e capacità progettuali. L’iniziativa mira a presentare nel dettaglio l’offerta formativa dell’istituto, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con il corpo docente e con i ragazzi già iscritti, oltre a esplorare le metodologie didattiche adottate per costruire una solida base professionale. Tecnologia e creatività al centro della nuova filiera formativa. L’offerta formativa proposta si inserisce strategicamente all’interno della nuova filiera tecnologico-professionale, puntando su due direttrici fondamentali che rispondono alle necessità del mercato moderno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, Open Day al Carlo Acutis: scopri il futuro digitale Notizie correlate Leggi anche: Open day istituto tecnico Carlo Acutis Milano Il Castello Carlo V si svela agli operatori: due open day per il turismo del futuroIl 25 febbraio e il 6 marzo la presentazione del progetto Open Castle a Lecce: previsti visite guidate, nuovi servizi e opportunità di convenzione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Open day Corso triennale in Arte e Tecnologia del Cinema e…; Open Day 2026: scopri la Statale; Orientamento e scelta dopo la scuola: Open Day alla Cattolica di Milano; Dal 16 al 18 aprile Studiare a Parma. L’Università in Open Day. Lavoro, open day alla Città metropolitana di Milano. Vassallo: Da noi la persona al centroUn open day per far conoscere agli aspiranti concorsisti le opportunità di lavoro nella Città metropolitana di Milano e favorire la partecipazione ai bandi di concorso. E pensare che solo fino a ... affaritaliani.it Open Day al Politecnico di Milano, tre nuovi corsi di ingegneriaMilano, 28 mar. (askanews) - In un contesto in cui cresce la domanda di competenze nelle discipline STEM e nelle tecnologie digitali, il Politecnico di ... quotidiano.net Ricordiamo l'open day per residenti di sabato 18 Aprile per rinnovo carta d'identità elettronica, in vista della scadenza di tutte le carta d'identità cartacee a partire dal 3 agosto 2026. Tutte le info nell'infografica. #sancesareo #openday #cie - facebook.com facebook Open day ITS Agro a Roma il 18 aprile: una mattinata per conoscere i corsi post diploma tra verde, impresa e valorizzazione agroalimentare ift.tt/mo371Ac x.com