Giuseppe Giofrè torna a parlare della possibilità di partecipare di nuovo ad Amici. Dopo aver ricevuto un caloroso benvenuto ai Rainbow Awards di Roma, il ballerino ha lasciato aperta la porta a un suo ritorno nel talent, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La sua popolarità tra il pubblico sembra essere più forte che mai.

Giuseppe Giofrè ha conquistato nuovamente il cuore del pubblico ai Rainbow Awards di Roma, dove è stato accolto da un vero bagno di folla sul red carpet. Il celebre ballerino e coreografo, diventato popolarissimo grazie al suo ruolo di giudice nel serale di Amici, ha rilasciato dichiarazioni esclusive sul suo futuro nel talent show di Maria De Filippi. Il successo ai rainbow awards. Durante la serata romana, Giofrè ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei personaggi più seguiti dello spettacolo italiano. L’affetto del pubblico è stato palpabile per tutta la durata dell’evento, con fan che lo hanno acclamato tra richieste di foto e cori spontanei. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - “Mai dire mai”: Giofrè apre al ritorno ad Amici, ma c’è un problema

