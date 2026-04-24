Immaginaria | il cinema delle donne celebra l’eredità di Edda Billi

Dal 8 al 10 maggio si tiene a Roma il festival Immaginaria, ospitato presso il Cinema Nuovo Sacher. L’evento si concentra sulla produzione cinematografica realizzata da donne e rende omaggio all’attivista Edda Billi, figura di riferimento nel settore. Durante le giornate, vengono proiettati diversi film indipendenti e si svolgono incontri dedicati alla rappresentazione femminile nel cinema. L’iniziativa mira a promuovere il lavoro femminile nel settore cinematografico.

? Cosa sapere Il festival Immaginaria si svolge dall'8 al 10 maggio al Cinema Nuovo Sacher di Roma.. L'edizione celebra l'eredità dell'attivista Edda Billi attraverso il cinema indipendente delle donne.. L’8 maggio il Cinema Nuovo Sacher di Roma ospiterà la ventunesima edizione del festival Immaginaria, un evento dedicato al cinema indipendente delle donne che si terrà dall’8 al 10 maggio per celebrare narrazioni spesso escluse dai circuiti commerciali. La rassegna internazionale, focalizzata su tematiche legate all’identità, alla sessualità, al corpo e alle barriere istituzionali, rende omaggio a Edda Billi. La scomparsa recente della storica attivista, teorica e poetessa ha spinto gli organizzatori a dedicare l’edizione a una figura che ha segnato cinquant’anni di lotte femministe e lesbiche in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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