Da un racconto apocrifo di Vasco Pratolini. Ai tempi dell’autarchia, un gerarca in divisa bianca stava conducendo una giovane amica a fare il giro dei colli fiesolani in automobile quando, all’erta tra Settignano e Castel di Poggio, la superba Lancia cominciò a gorgogliare, a soffiare, a recalcitrare: e alla fine s’impuntò in una carreggiata di fango e non si mosse più. Corrucciato, il guerriero discese, aprì il cofano, s’affannò, imprecò contro il meccanismo screanzato. Scese, indispettita, anche la signorina; e, dopo essersi rifatta il trucco, con un’occhiata panoramica scorse giù nel campo un contadino che arava. “Ehi, ehi!” gli gridò la signorina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I miei ordini non si discutono”: di gerarchi e tracotanti prefetti nell’Italia fascista

Predappio, 103 anni dopo la marcia su Roma: la destra tra memoria e presente

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