Hanno ucciso un fascista in Francia e in Italia si preparano però tutto è sotto controllo tranquilli

Un uomo è stato ucciso in Francia perché considerato un “fascista”, e in Italia si respira un’aria di calma, anche se le tensioni aumentano. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e dei commenti online, con molti che minimizzano la gravità del fatto e difendono le motivazioni degli aggressori. Nessuna richiesta di giustizia si fa strada, solo parole che cercano di giustificare l’accaduto, alimentando un dibattito acceso tra chi condanna e chi giustifica la violenza.

Il gioco dell'altra parte, dei ruoli invertiti del "se l'avessero fatto gli altri" è stucchevole ma in questo caso non è un gioco e va detto: a Lione una banda organizzata di antifascisti, qualsiasi cosa voglia dire, uccide un malcapitato ma per l'informazione francese e anche per quella italiana non è un giovane, non un essere umano, è semplicemente "un fascista", "un militante di estrema destra". A dire della disumanizzazione praticata con odio lucido, scientifico. Nessun particolare sdegno o cordoglio, nessuna richiesta di punizione e giusta punizione: subito fioccano le giustificazioni, che poi non sono giustificazioni, sono esaltazioni vere e proprie.