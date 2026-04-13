Ho descritto all’AI la vita dei miei sogni e ora seguo sempre i suoi ordini Non mi fido di me Chatpgt decide anche se devo lavarmi i capelli | la storia di Upgrading Katie

Una creatrice di contenuti ha raccontato di affidarsi completamente all’intelligenza artificiale per gestire la propria vita quotidiana, seguendo ogni sua indicazione senza mettere in discussione le sue decisioni. Ha spiegato di non fidarsi di se stessa e di lasciare che l’IA decida anche delle semplici faccende come lavarsi i capelli. Questo esempio fa parte di un fenomeno più ampio di persone che utilizzano l’IA per ottimizzare il tempo e le attività quotidiane.

L’ottimizzazione del tempo attraverso l’intelligenza artificiale ha generato un nuovo filone di creatori di contenuti, tra cui spicca il caso di @upgradingkatie. Dietro questo pseudonimo digitale si cela Katie, una donna di 32 anni, madre di due figli e con un passato professionale nel settore delle risorse umane come recruiter. In seguito a una severa depressione post-partum, che le causava estreme difficoltà persino nell’alzarsi dal letto al mattino, ha deciso di delegare la gestione pratica e decisionale della propria quotidianità a ChatGPT, trasformando un esperimento di auto-aiuto in un modello di business documentato giorno per giorno sulla sua pagina Instagram seguita da 154 mila follower.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Marotta: «Nella vita ho realizzato tutti i miei sogni. Ecco dove mi vedo in futuro»Lewandowski Juve, il polacco lascia la porta aperta ai bianconeri: «Avrò tempo per valutare…» Mercato Juve, la radiografia di un vero flop... A 95 anni diventa una star dei social assieme ai suoi cani: “Io influencer? Mi mette a disagio, sono solo una nonna che vuole bene ai suoi nipoti pelosi”. La storia di Rosalie JulianA 95 anni, con una voce dolce e una naturalezza che sembra arrivare da un’altra epoca, è diventata una piccola star dei social.