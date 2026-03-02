Franciacorta nei secoli dei secoli | la cantina Mosnel festeggia 190 anni di attività

La cantina Mosnel celebra 190 anni di attività in Franciacorta. Fondata nel XIX secolo, l’azienda ha mantenuto la sua tradizione nel tempo, producendo vini di alta qualità. Per il nuovo anno, la cantina ha annunciato l’intenzione di continuare a rispettare la propria vocazione e il proprio stile distintivo. La celebrazione si inserisce in un periodo di continui investimenti e innovazioni.

"Andiamo a iniziare un nuovo anno, un nuovo ciclo, una nuova stagione: un nuovo anno di vino e di vini, in cui faremo del nostro meglio per mantenere integra la nostra vocazione franciacortina e il nostro stile Mosnel". È il post dei primi di gennaio che di fatto inaugura le celebrazioni per i.