ACI Salerno compie cento anni | una storia lunga un secolo racchiusa nel nuovo logo

L’Automobile Club di Salerno ha presentato il nuovo logo in occasione del centenario, che sarà utilizzato durante gli eventi programmati per il 2026. La decisione è stata ufficializzata presso l’Ente e segna il passaggio simbolico per celebrare i cento anni di attività, iniziata nel 1926. La presentazione del logo rappresenta un momento clou nel calendario delle iniziative dedicate alla ricorrenza.

Ufficializzato all’Automobile Club Salerno il logo del centenario che accompagnerà tutti gli eventi che l’Ente sta programmando per il 2026 per ripercorrere i suoi primi cento anni dal lontano 1926. “Sono tante le iniziative che stiamo programmando per celebrare i primi cento anni dell’Automobile Club Salerno – ha dichiarato il presidente Vincenzo Demasi, che è parte integrante di questa gloriosa storia”. La presentazione del logo sancisce l’inizio di un intero anno che sarà ricco di iniziative legate a questo importante traguardo. Cento anni dell’Automobile Club Salerno che, partendo da una piccola associazione di pochi fortunati possessori di auto, conta oggi circa 27. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - ACI Salerno compie cento anni: una storia lunga un secolo racchiusa nel nuovo logo Articoli correlati Fertìlia compie 90 anni: un secolo di storia condivisaSabato 14 marzo 2026, alle prime luci dell’alba che si affacciano sul cielo di S’Alighera, il piccolo nucleo abitato di Fertìlia ha raggiunto una... Leggi anche: Un secolo di canestri. Il primato di Bongiovanni: Virtus, Gira e Torino. E ora compie cento anni