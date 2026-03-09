Cesc Fabregas ha applaudito i suoi giocatori dopo la vittoria del Como a Cagliari, che ha permesso alla squadra di mantenere il quarto posto in classifica. La squadra lariana ha compiuto un passo avanti significativa, mentre si prepara a sfidare la Roma domenica al Sinigaglia in una partita cruciale per la corsa alla Champions League. La classifica viene giudicata importante solo a fine stagione.

La vittoria del Como a Cagliari ha dato la possibilità ai lariani, di giocarsi una sfida per la Champions, domenica al Sinigaglia contro la Roma. Squadre entrambe appaiate al quarto posto, dopo il clamoroso scivolone dei giallorossi ieri a Marassi. Contento il Como, anche se contro i sardi non è stato facile come dice lo stesso Fabregas. "Questa è forse è stata la vittoria più importante per noi. L’abbiamo giocata con molta intelligenza ed esperienza, stiamo crescendo sotto questo punto di vista, non solo nel gioco". Da Cunha e Baturina stanno diventando i leader di questa squadra, mentre Paz è in ombra. Ma a sorpresa, sabato, Fabregas ha parlato solo di Butez, che ha fatto una parata nel finale e ha salvato la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fabregas applaude i suoi, i lariani restano al quarto posto. Il Como ha fatto il salto di qualità: "La classifica? Si guarda alla fine»

