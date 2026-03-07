Cagliari-Como 1-2 i lariani agganciano il quarto posto

Nel match valido per la 28a giornata di Serie A, il Como ha vinto in trasferta contro il Cagliari con il risultato di 2-1. La squadra ospite ha segnato due gol, mentre il Cagliari ne ha realizzato uno. Con questa vittoria, il Como si è portato al quarto posto in classifica, agganciando temporaneamente la Roma.

Continua la marcia del Como che supera in trasferta il Cagliari per 2-1, nel match valido per la 28a giornata di Serie A, e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto, continuando ad inseguire il sogno Champions. Sblocca il match Baturina al 14', poi nella ripresa il pareggio di Sebastiano Esposito al 56' prima del gol vincente del capitano dei lariani Da Cunha al 76' con un sinistro da venti metri. La squadra di Fabregas è al terzo successo consecutivo e ora balza a quota 51 punti in classifica mentre i sardi, che non vincono dal 31 gennaio, restano fermi a 30 punti.