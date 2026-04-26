Da sabato, gruppi armati sono impegnati in scontri nel Mali. Il JNIM, legato ad al Qaida, e un'organizzazione separatista sono coinvolti in combattimenti nella regione. Le violenze hanno portato a spostamenti di civili e a danni a infrastrutture locali. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma non sono stati ancora annunciati interventi militari ufficiali. La zona rimane sotto stretta osservazione da parte delle forze di sicurezza.

Da sabato il JNIM, affiliato ad al Qaida, e un'organizzazione separatista si stanno scontrando con l'esercito e con la giunta militare al potere Da sabato in Mali vari gruppi armati stanno compiendo attacchi coordinati in molte zone del paese, scontrandosi con l’esercito regolare: secondo vari esperti sono sono i più gravi ed estesi da oltre un decennio, e Le Monde li ha descritti come «senza precedenti». I combattimenti sono concentrati nella capitale Bamako e a Kidal, nel nordest. Non sappiamo quante persone siano state uccise, tra militari e civili. I gruppi principali che stanno conducendo gli attacchi sono due: il Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), un gruppo associato ad al Qaida, e il Fronte per la liberazione dell’Azawad (FLA), un’organizzazione separatista legata alla minoranza etnica dei Tuareg.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I gruppi armati stanno tentando di prendersi il Mali

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