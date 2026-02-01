Israele ha lanciato diversi attacchi mirati contro obiettivi legati a gruppi armati in Palestina e lungo il confine con il Libano. Le operazioni sono state immediate e hanno aumentato la tensione nella zona, con risposte ancora da parte delle fazioni coinvolte. La situazione resta molto delicata, e ora si attende un’eventuale escalation.

Israele ha condotto una serie di attacchi mirati contro obiettivi legati a gruppi armati in territorio palestinese e lungo il confine con il Libano, segnando un nuovo picco di tensione nella regione. Secondo fonti locali e osservatori internazionali, sette colpi distinti sono stati registrati in diverse aree: Gaza e le zone di confine con il Libano sono state le principali destinazioni delle operazioni militari israeliane. Gli attacchi hanno colpito infrastrutture ritenute legate a Hamas e a Hezbollah, con particolare attenzione a postazioni di lancio di razzi, magazzini di armi e centri di comando. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpi mirati di Israele su Gaza e confine libanese, nuove offensive contro gruppi armati in area.

