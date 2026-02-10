Il gesto nostalgico di Robbie Williams finisce in un fail | la fan degli anni ’90 non risponde ma il web si infiamma

Robbie Williams ha provato a chiamare una fan degli anni ’90, ma il suo tentativo si è trasformato in un flop. La cantante aveva lasciato il suo numero dicendo di essere disponibile “quando vuole”, ma questa volta non ha risposto. Il web si è infiammato, tra commenti divertiti e meme, mentre il cantante ha fatto comunque parlare di sé.

Robbie Williams ha provato a realizzare un piccolo sogno nostalgico: chiamare una fan che, negli anni ’90, gli aveva lasciato il numero di telefono dicendo di contattarla “ quando vuole ”. L’occasione è nata guardando il documentario Netflix sui Take That, che ripercorre ascesa, crisi e rinascita della band e include un filmato dell’epoca con la giovane fan. Con il numero ancora nella memoria, Williams lo ha digitato sul suo smartphone davanti alla telecamera della moglie Ayda Field, pronto a rivivere un ricordo lontano. Il momento nostalgico ha catturato l’attenzione di milioni di follower: nel video, Williams è seduto a letto mentre legge ad alta voce il numero della fan, pronto a comporre la chiamata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Robbie Williams ha provato a chiamare una fan che gli aveva lasciato il numero negli anni ’90.

