Durante una puntata del Festival di Sanremo, Patty Pravo ha attirato l’attenzione del pubblico e dei social con un gesto spontaneo: ha afferrato un fazzoletto e lo ha portato vicino al viso. Il suo gesto semplice ha rapidamente fatto il giro del web, diventando un momento virale che ha suscitato commenti e condivisioni tra gli spettatori.

Durante uno degli appuntamenti televisivi dedicati al Festival di Sanremo, un piccolo gesto spontaneo si è trasformato in un momento virale che ha fatto sorridere il pubblico e scatenato i social. Protagonista è stata la leggendaria cantante Patty Pravo, che durante la trasmissione Sanremo Top ha improvvisato un siparietto inatteso con il conduttore Carlo Conti. Tutto è nato da una semplice richiesta di un fazzoletto, trasformata in pochi secondi in una scena divertente e surreale. Il gesto della cantante, convinta di non essere ripresa dalle telecamere, è però finito in diretta e le immagini hanno iniziato a circolare rapidamente online. Il siparietto è avvenuto durante il secondo e ultimo appuntamento di Sanremo Top, andato in onda il 14 marzo in prima serata su Rai Uno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il gesto di Patty Pravo a Sanremo Top fa esplodere il web: tutto per un fazzoletto

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