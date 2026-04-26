I due campioni ai liceali | fair play e divertimento

Il Panathlon Club di Sondrio ha organizzato un incontro con gli studenti del liceo sportivo Donegani per promuovere i valori dello sport tra i giovani. Durante l’evento, sono stati affrontati temi come il rispetto reciproco e il fair play, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull’importanza di comportamenti corretti durante le attività sportive. L’iniziativa si inserisce in un percorso di dialogo tra adulti e giovani per mantenere vive le pratiche sportive e i loro principi fondamentali.

Dialogare con i giovani per tenere vivi i valori dello sport. È uno degli obiettivi con cui il Panathlon Club di Sondrio ha incontrato i ragazzi del liceo sportivo Donegani di Sondrio. "Un progetto lanciato dal Panathlon Club in Lombardia coinvolgendo 15 gruppi – spiega il presidente Luigi Azzalini – per far conoscere i valori olimpici e della memoria alle nuove generazioni, affinché possano farsi divulgatori degli ideali sportivi e di fair play". L’incontro, moderato da Andrea Scala, ha offerto agli studenti l’opportunità di conoscere due relatori d’eccezione: l’ex ginnasta azzurra Veronica Bertolini, capace di vincere cinque Ori, e “Mister 7 Olimpiadi“ oltre che socio Panathlon Alessandro Vanoi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I due campioni ai liceali: fair play e divertimento Notizie correlate Quando il calcio si ricorda di essere sport: da Fumagalli a Stevens, storie di fair play che avvicinano il pallone ai valori olimpiciIl calcio spesso finisce sotto i riflettori per polemiche, simulazioni, proteste e violenze sugli spalti. Leggi anche: Calcio, il fair play di Fumagalli