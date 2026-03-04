calcio il fair play di fumagalli

Durante la partita tra Reggiana e Sudtirol, terminata con un punteggio di 0-4, si sono verificati episodi di fair play che hanno attirato l’attenzione. Fumagalli, portiere della Reggiana, si è distinto per comportamenti sportivi durante l’incontro, anche se il risultato ha lasciato poco spazio a discussioni sul risultato finale. La partita ha mostrato alcuni gesti di rispetto tra i giocatori.

Il calcio concede anche episodi di sportività. Potremmo affermare che sono rari, tuttavia esistono. Tra Reggiana e Sudtirol è finita 0-4 ma a far parlare non è stato il risultato finale della partita. Al 65esimo, col punteggio ancora in bilico (0-1 per gli ospiti), Cragno, portiere del Sudtirol, stava portando palla sulla propria trequarti. All’improvviso, l’estremo difensore ex Cagliari si è bloccato alzando la mano: l’infortunio muscolare è apparso subito chiaro a tutti. Quasi in contemporanea con la richiesta d’aiuto, Tommaso Fumagalli gli ha rubato palla. L’attaccante del Sudtirol a quel punto aveva strada libera verso la porta libera. Una volta però accortosi del problema occorso a Cragno, Fumagalli ha deciso di mettere il pallone in fallo laterale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

