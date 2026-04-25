Brigitte Macron ' a volte sono più triste che mai dopo gli anni trascorsi all' Eliseo'

Brigitte Macron ha condiviso in un’intervista con La Tribune che, dopo nove anni trascorsi all’Eliseo al fianco del marito, si sente a volte più triste che mai rispetto al passato. La donna ha spiegato di aver vissuto momenti difficili e di aver sperimentato un senso di malinconia, riflettendo sulla complessità delle emozioni legate a questo lungo periodo. La sua testimonianza riguarda l’esperienza personale di questi anni, senza approfondimenti su altri aspetti della sua vita.

Brigitte Macron ha rivelato di essere "a volte più triste che mai" rispetto a prima di arrivare all'Eliseo al fianco del marito, riflettendo sulla sua esperienza personale di questi nove anni in un'intervista a La Tribune di domenica. "Prima avevo una vita normale, figli, un lavoro, alti e bassi, come tutti gli altri. Qui, questi dieci anni sono passati così in fretta. Sono stati così intensi. Ho visto l'oscurità del mondo, la stupidità, la malizia. A volte sono più triste che mai", ha detto la moglie di Emmanuel Macron, che lascerà l'Eliseo nel 2027 dopo due mandati. "A volte faccio fatica a vedere il cielo azzurro. (.) Ho momenti di pessimismo che prima non avevo", ha confidato durante questa intervista.🔗 Leggi su Lanazione.it

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