Al via Amab torna la mostra dell’antiquariato Viaggio tra le meraviglie dell’arte all’Umbriafiere

È stato inaugurato ieri “Amab”, la mostra dedicata all’antiquariato che si svolge all’Umbriafiere. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel centro Italia, richiamando appassionati e operatori del settore. La manifestazione propone un percorso tra pezzi d’arte e oggetti d’epoca, attirando numerosi visitatori fin dalle prime ore. La cerimonia di apertura ha visto il tradizionale taglio del nastro, segnando l’inizio della rassegna.

Taglio del nastro, ieri, per quello che si annuncia come uno degli appuntamenti culturali più attesi del centro Italia. Nei padiglioni dell’Umbriafiere ha preso il via la 51esima di “Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra“ che fino a domenica 3 maggio proporrà un viaggio nelle meraviglie tra antiquariato, arte moderna e contemporanea, design, grafica, gioielleria e l’arte in tutte le sue espressioni, con la partecipazione di circa novanta espositori. "Non è semplicemente una fiera d’arte, ma un’esperienza: un racconto che si sviluppa nello spazio e nel tempo, in cui l’arte ritrova il suo ritmo più autentico, lontano dalla fretta...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via “Amab“, torna la mostra dell’antiquariato . Viaggio tra le meraviglie dell’arte all’Umbriafiere Notizie correlate Amab, la mostra d’arte e antiquariato torna all’UmbriafiereSi avvicina a grandi passi il ritorno di “Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra“, in programma da venerdì 24 aprile al 3 maggio nei... Leggi anche: Un viaggio sensoriale tra storia, arte e neuroscienze con la mostra "Camera delle meraviglie" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Al via Amab, torna la mostra dell’antiquariato . Viaggio tra le meraviglie dell’arte all’Umbriafiere; AMAB da Roma ad Assisi, al via la mostra dell'antiquariato e del contemporaneo; AMAB – Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra. 51a edizione; AMAB Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra 2026: forme d’arte in dialogo. Al via Amab, torna la mostra dell’antiquariato . Viaggio tra le meraviglie dell’arte all’UmbriafiereTaglio del nastro, ieri, per quello che si annuncia come uno degli appuntamenti culturali più attesi del centro Italia. lanazione.it «AMAB» da Roma ad Assisi, al via la mostra dell'antiquariato e del contemporaneoAmab è l’appuntamento fuori porta dedicato agli amanti dell’arte, collezionisti, professionisti del settore e per i «connected people» ... roma.corriere.it AMAB Associazione Medici Agopuntori Bolognesi | Bologna - facebook.com facebook