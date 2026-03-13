Giornata mondiale dell’acqua | Bergamo tra cultura e sostenibilità

Oggi si celebra la giornata mondiale dell’acqua e a Bergamo si parla di come questa risorsa abbia modellato il paesaggio urbano, alimentato fontane e lavatoi, e influenzato le pratiche quotidiane della popolazione. La città ha da sempre visto nell’acqua un elemento fondamentale per la vita e la cultura locale, contribuendo a plasmare il suo patrimonio storico e sociale.

Bergamo. L’acqua è memoria e futuro. Ha scolpito paesaggi, alimentato fontane e lavatoi, dato forma a opere d’ingegno e abitudini quotidiane che, da sempre, tengono insieme comunità e territori. Ma l’acqua è anche accesso, possibilità, opportunità: dove è garantita in modo sicuro e sostenibile, crea condizioni di crescita, salute e partecipazione. Dove manca, le disuguaglianze si accentuano. La Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, celebrata il 22 marzo e dedicata a “Water and Gender”, invita a riflettere su come l’accesso alla risorsa idrica incida sulle opportunità delle persone e delle comunità. In questo contesto Uniacque, gestore del servizio idrico integrato della provincia di Bergamo, propone un calendario di iniziative aperte alla cittadinanza e alle scuole. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

