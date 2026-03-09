Cinque calciatrici dell' Acf Arezzo nella rappresentativa Under 13

Cinque calciatrici dell'Acf Arezzo, tutte appartenenti alla Sezione Scuola Calcio, sono state convocate nella Rappresentativa Under 13. La selezione riguarda atlete che si allenano e giocano nel settore giovanile della squadra. La convocazione è stata ufficializzata e le ragazze si preparano a partecipare alle prossime attività ufficiali della categoria.

Cinque calciatrici dell'Acf Arezzo che fanno parte della Scuola Calcio sono state convocate nella Rappresentativa Under 13. Si tratta di Vittoria Cipollini, Noemi De Marco, Siria D’Agapito, Giulia Fantozzi e Rebecca Fazzi. Le atlete si ritroveranno nel pomeriggio di lunedì 9 marzo presso il Centro Territoriale Perugia Solomeo di Corciano. Arezzo senza tifosi nel momento clou della stagione. Vietate le prossime tre trasferte Arezzo, su la testa. Amaranto ko dopo undici giornate: ora serve la calma dei forti . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

