Nella giornata della Festa della Liberazione, Piazza Duomo si presenta ancora in gran parte vuota, mentre il corteo principale si trova ancora bloccato tra corso Venezia e via Senato. Nel frattempo, il comizio e le polemiche sono al centro dell’attenzione, con un intervento di Primo Minelli che ha rivolto accuse a un esponente politico e alla sua formazione. Il sindaco ha affermato che “qui non si passa”, evidenziando la tensione in corso.

Piazza Duomo è ancora semivuota, il grosso del corte della Festa della Liberazione è ancora bloccato all’angolo tra corso Venezia e via Senato. Il presidente dell’ Anpi Milano e del Comitato permanente antifascista Primo Minelli e il sindaco Giuseppe Sala discutono sul da farsi. Sono passate da poco le 16, i comizi sul palco dovrebbero iniziare ma il sagrato attende ancora tantissimi manifestanti. Minelli, davanti al primo cittadino, si schermisce: "Sono costernato. C’è chi dice che è colpa mia, che ho riempito di estremisti il Comitato antifascista". Sfoghi a parte, la decisione è presa: via agli interventi dal palco. L’intervento introduttivo è proprio quello di Minelli, che picchia duro contro il Governo e contro il centrodestra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I comizi e le polemiche. L’attacco di Primo Minelli a La Russa e alla Lega. Sala: "Qui non si passa"

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