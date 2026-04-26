I comizi e le polemiche L’attacco di Primo Minelli a La Russa e alla Lega Sala | Qui non si passa

Da ilgiorno.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata della Festa della Liberazione, Piazza Duomo si presenta ancora in gran parte vuota, mentre il corteo principale si trova ancora bloccato tra corso Venezia e via Senato. Nel frattempo, il comizio e le polemiche sono al centro dell’attenzione, con un intervento di Primo Minelli che ha rivolto accuse a un esponente politico e alla sua formazione. Il sindaco ha affermato che “qui non si passa”, evidenziando la tensione in corso.

Piazza Duomo è ancora semivuota, il grosso del corte della Festa della Liberazione è ancora bloccato all’angolo tra corso Venezia e via Senato. Il presidente dell’ Anpi Milano e del Comitato permanente antifascista Primo Minelli e il sindaco Giuseppe Sala discutono sul da farsi. Sono passate da poco le 16, i comizi sul palco dovrebbero iniziare ma il sagrato attende ancora tantissimi manifestanti. Minelli, davanti al primo cittadino, si schermisce: "Sono costernato. C’è chi dice che è colpa mia, che ho riempito di estremisti il Comitato antifascista". Sfoghi a parte, la decisione è presa: via agli interventi dal palco. L’intervento introduttivo è proprio quello di Minelli, che picchia duro contro il Governo e contro il centrodestra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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