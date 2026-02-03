Lookman si presenta all’Atletico Madrid | Club incredibile essere qui è una benedizione! Arrivo in una lega di primo livello Ecco il mio obiettivo

Ademola Lookman si presenta ufficialmente come nuovo giocatore dei Colchoneros. L’attaccante, reduce dall’Atalanta, parla di emozioni e di un grande passo in avanti nella sua carriera. «Club incredibile, essere qui è una benedizione», dice, e aggiunge che arriva in una lega di primo livello con l’obiettivo di fare bene. La presentazione è stata semplice, ma chiara: Lookman è pronto a mettere tutto in campo per questa nuova avventura.

