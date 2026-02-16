Juventus | le parole di La Russa e Moratti le fasi del ciclo delle polemiche una Champions da giocare | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

La Russa e Moratti hanno espresso opinioni forti sulla Juventus, alimentando un ciclo di polemiche che coinvolge tifosi e addetti ai lavori. Le loro dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui la squadra si prepara a affrontare la fase decisiva in Champions League, con i tifosi che seguono con attenzione ogni sviluppo. Un video con Paolo Rossi riassume le recenti tensioni e le sfide in campo.

Juventus, dalle parole di La Russa a quelle di Moratti, passando per la Champions. Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi. Da poco è andata in onda una nuova puntata di Primo tempo, il podcast di . Ospiti il solito Paolo Rossi insieme a Francesco Calabrò, che hanno parlato della situazione della Juventus. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Ovviamente il fulcro del discorso è stata la polemica del rosso a Kalulu con le frasi di La Russa e Moratti. Non poteva mancare la Champions League, con la Juve in campo domani sul campo del Galatasaray. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

