Un commento recente suggerisce che negli Stati Uniti si debbano internare figure come Tucker Carlson, Candace Owens e Nick Fuentes. La proposta è stata fatta in un contesto di discussione pubblica, senza specificare motivazioni o cause dietro questa richiesta. La proposta si focalizza sulla necessità di intervenire nei confronti di queste personalità.

Roma, 2 mar – “ È giunto il momento che gli Stati Uniti provvedano ad internare personalità come Tucker Carlson, Candace Owens e Nick Fuentes ”. Internare?! Proprio così. Perché le attuali condizioni negli Stati Uniti – da stato di guerra – parrebbero imporre misure drastiche da applicare a coloro che si allontanano pericolosamente dai binari della ragion di Stato. I campi d’internamento, d’altronde, non sarebbero una novità nella storia americana. I campi d’internamento statunitensi. E che le ragioni dello Stato in questione siano quelle di Israele e non degli stessi Stati Uniti, poco importa. E poco conta porsi determinate domande, perché: “Il Primo Emendamento che dal 1791 vieta al Congresso di limitare le libertà fondamentali, NdA non è un patto suicida. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Campi di internamento per salvare la democrazia americana

Springsteen annuncia un tour Usa da marzo: “Arriva la cavalleria a difesa della democrazia americana”Bruce Springsteen e la Street Band annunciano il Land Of Hope And Dreams American Tour negli Usa a primavera che partirà da Minneapolis al Target...

Come smascherare le vulnerabilità dell’autoritarismo e salvare la democraziaGli autoritarismi stanno facendo una guerra totale alle democrazie, e stanno sfruttando tutte le risorse a loro disposizione.

Why Did These Soldiers Fight for America

Tutti gli aggiornamenti su Campi di.

Temi più discussi: La normalizzazione dei campi di internamento; Usa, vescovi contro i centri migranti: sono come i campi di prigionia della II guerra mondiale; I nuovi centri di detenzione per migranti ricordano la Guerra mondiale, denunciano i vescovi Usa; E' morto Giuseppe Pinetto Giorcelli, ultimo degli internati militari italiani.

Una legge per mappare e conoscere i campi di prigionia e concentramento in ItaliaIn dirittura d'arrivo alla Camera il ddl 2313, già approvato all'unanimità dal Senato. Previsti fondi per realizzare una mappa della memoria dei siti operativi nel nostro Paese fino al 1945. Il ... vita.it

Usa, vescovi contro i centri migranti: sono come i campi di prigionia della II guerra mondialeI vescovi Usa criticano aspramente il piano che prevede nuovi mega- centri per la detenzione di migranti. «Il pensiero di tenere migliaia di famiglie ... ilsole24ore.com

Ci sono sconfitte militari. E poi ci sono le sconfitte che ti seguono per secoli. Il 2 giugno 1213, nei campi di Bodesine, vicino a Castelleone, l'esercito milanese si scontrò con le truppe di Cremona. Milano era alleata con Piacenza, Como, Vercelli, Novara, Aless - facebook.com facebook

Eppure qualche anno fa poteva capitare di ritrovarsi la trionfatrice alla serata delle cover di #Sanremo2026 Ditonellapiaga sui campi di pallacanestro di Roma e dintorni x.com