I Baskérs scrivono la storia | Recanati cade al PalaGiorgini è apoteosi playoff

I Baskérs hanno vinto la partita al PalaGiorgini contro Recanati, conquistando così un passaggio importante nei playoff. La partita si è conclusa con i padroni di casa che hanno celebrato questa vittoria che li avvicina alla fase successiva della competizione. La tifoseria ha fatto sentire chiaramente il proprio entusiasmo, creando un’atmosfera carica di energia all’interno del palazzetto.

“Standing in the hall of fame”. Le note dei The Script risuonano idealmente tra le mura di un PalaGiorgini ribollente di entusiasmo per celebrare un’impresa che resterà negli annali del basket artusiano. I Baskérs Forlimpopoli battono la Svethia Recanati 66-51, staccando ufficialmente il pass per.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Baskérs, appuntamento con la storia: al PalaGiorgini arriva Recanati per il sogno playoffQuaranta minuti per decidere una stagione, quaranta minuti per trasformare un sogno in realtà. Big match per i Baskers: al PalaGiorgini arriva la capolista CivitanovaSabato alle 18 al PalaGiorgini i rossoneri ospitano la Virtus Civitanova, capolista del girone D, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e... Altri aggiornamenti Si parla di: I Baskers volano ai playoff. Baskérs, appuntamento con la storia: al PalaGiorgini arriva Recanati per il sogno playoffSabato sera calerà il sipario sulla stagione regolare: Forlimpopoli sogna il paradiso dei playoff, pronta a spingere i suoi ragazzi oltre l'ostacolo ... forlitoday.it Basket serie B interregionale. Baskérs, alle 18 arriva la forte Svethia Recanati ed è da battere per avere la certezza dei playoffOggi alle 18 andrà in scena l’ultima gara della stagione regolare per i Baskérs Forlimpopoli che, al PalaGiorgini, ospiteranno ... msn.com