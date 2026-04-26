Il ministero ha congelato 100 milioni di euro destinati al porto di Ancona, generando preoccupazione tra i lavoratori coinvolti. La situazione resta bloccata, con le parti che attendono aggiornamenti ufficiali. Il 30 aprile si concluderà il mandato di un rappresentante istituzionale, mentre le questioni legate alle risorse e alle decisioni amministrative restano irrisolte. La tensione tra le parti coinvolte cresce in attesa di sviluppi.

Stallo per il porto di Ancona? Il 30 aprile Vincenzo Garofalo terminerà il suo mandato come presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale con 101,2 milioni di euro congelati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza un successore nominato e con il rischio concreto di mesi di ordinaria amministrazione. Il porto più importante delle Marche si trova sospeso in un limbo istituzionale dal quale nessuno sa quando e come uscirà. Chi lavora ogni giorno al porto non ha dubbi sull’eredità che Garofalo lascia: "Durante il suo mandato ha sbloccato progetti fermi da anni per ragioni burocratiche e li ha portati avanti. Un secondo mandato sarebbe stato auspicabile: le cose lasciate a metà difficilmente si concludono bene" dice Luca Cesarini, presidente del Gruppo Ormeggiatori del Porto di Ancona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 100 milioni congelati dal ministero. Il fronte dei lavoratori mette in guardia: "Siamo preoccupati da questo stallo"

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