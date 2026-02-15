Detenuti trasferiti dal carcere di Parma siamo molto preoccupati

Da parmatoday.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante regionale dell’Emilia-Romagna e quello comunale di Parma hanno annunciato ieri di essere molto preoccupati dopo aver appreso dei trasferimenti di numerosi detenuti dell’Alta sicurezza dal carcere di Parma. La causa principale sono i grandi spostamenti di persone, che interessano oltre 50 detenuti, alcuni dei quali avevano già espresso timori per la loro sicurezza. Un rappresentante ha spiegato che il trasferimento improvviso potrebbe aggravare le condizioni di chi è già in difficoltà.

"Nella giornata di ieri, il Garante regionale dell'Emilia - Romagna e la Garante comunale di Parma hanno reso pubblico un comunicato con cui manifestano grande preoccupazione per gli importanti trasferimenti, in atto, di detenuti afferenti al circuito dell'Alta sicurezza dal carcere di Parma.

