L’isola greca di Hydra ha un divieto di circolazione per veicoli a motore risalente agli anni Cinquanta, stabilito da un decreto. La conformazione del territorio, caratterizzato da vicoli stretti e ripidi, rende difficile l’uso di automobili. Per spostarsi, si utilizzano principalmente muli e si cammina tra le stradine dell’isola. Questa situazione limita l’accesso di veicoli a motore nell’area e favorisce i mezzi tradizionali.

? Cosa sapere Un decreto degli anni Cinquanta vieta i veicoli a ruote sull'isola greca di Hydra.. La conformazione del territorio impone l'uso di muli e spostamenti pedonali tra i vicoli.. Un decreto presidenziale attivo dagli anni Cinquanta impedisce a qualsiasi veicolo con ruote di circolare sull’isola greca di Hydra, situata nel Golfo Saronico a due ore di traghetto dal Pireo. La normativa, che tutela l’integrità del territorio, vieta l’ingresso di automobili, motocicli, biciclette e quad, permettendo l’accesso solo ai mezzi d’emergenza e municipali autorizzati dal Ministero ad Atene, come le ambulanze, i camion per la raccolta dei rifiuti o i mezzi antincendio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hydra: l’isola greca dove le auto sono vietate e regnano i muli

Hydra, Greece: A Beautiful Stone Island with No Cars, No Noise #travel #island #greece #hydra

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