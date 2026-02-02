Qual è il quartiere che ha bandito le auto | Sembra di essere su un’isola greca

Un quartiere di Milano ha deciso di eliminare le auto: ora sembra di essere su un’isola greca. Le strade sono libere, silenziose e senza ingorghi. I residenti camminano tranquillamente, e i visitatori si godono un’atmosfera diversa dal solito traffico cittadino. La zona è stata riconvertita in un’area senza veicoli a motore, offrendo un esempio concreto di come si possa vivere senza auto.

Sognate un mondo senza traffico e auto? In questo quartiere car-free potrete avverare il vostro desiderio: ecco dove si trova e come funziona.

