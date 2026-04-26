hub urbani bagno ne candida due

Il Comune di Bagno ha inviato alla Regione la domanda per ottenere finanziamenti destinati alla realizzazione di due hub urbani e di prossimità. La richiesta riguarda il bando volto a sostenere progetti di sviluppo in ambito urbano, con particolare attenzione a strutture che favoriscano la connessione tra diverse zone della città. La presentazione della candidatura è stata comunicata ufficialmente dall'amministrazione locale.

Il Comune di Bagno ha presentato alla Regione la candidatura al bando per la concessione di contributi destinati allo sviluppo degli Hub urbani e di prossimità. Lo confermano in una nota il sindaco Enrico Spighi e dell’assessora all’Urbanistica Claudia Mazzoli. "Il progetto – spiegabo –, approvato dalla giunta, riguarda due hub strategici, uno per San Piero e uno per Bagno. Il piano, prevede un investimento complessivo di 940.380 euro, con una quota di cofinanziamento comunale pari al 40,45% (380.380 euro). L’obiettivo è promuovere un modello di sviluppo integrato per i due centri, fondato sulla qualità dello spazio pubblico urbano, sull’aumento della frequentazione e sulla valorizzazione del sistema commerciale, attraverso una forte sinergia tra pubblico e privato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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