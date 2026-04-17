Sviluppo di due hub urbani Bagno di Romagna presenta la candidatura al bando della Regione

Il Comune di Bagno di Romagna ha presentato alla Regione Emilia-Romagna una domanda di contributi destinati allo sviluppo di due hub urbani e di prossimità. La richiesta rientra in un bando regionale che prevede finanziamenti per progetti di questa natura. La candidatura è stata ufficialmente inoltrata alle autorità regionali, con l’obiettivo di ottenere fondi per realizzare gli interventi previsti.

Il Comune di Bagno di Romagna ha ufficialmente presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura al bando per la concessione di contributi destinati allo sviluppo degli hub urbani e di prossimità, nell’ambito della legge regionale. Il progetto, approvato dalla giunta comunale, riguarda due.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Hub urbani, Rimini presenta la candidatura al bando regionale: progetto per rilanciare il centroIl Comune di Rimini ha ufficialmente presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura al bando per la concessione di contributi destinati allo... Leggi anche: Via libera al piano per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani da candidare al bando regionale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ports of Genoa a Seatrade Cruise Global: rafforzate a Miami le relazioni internazionali e il ruolo di hub crocieristico nel Mediterraneo; Dalla Giunta il via libera al piano per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani da candidare al bando regionale; Toyota apre un nuovo Hub a Wroc?aw per lo sviluppo di software; Cosmetica: la Statale nel Cluster Tecnologico Lombardo. Si cercano imprese per rilanciare il compendio dell'ex Bailo: L'ambizione è di trasformare l'edificio in un hub di sviluppoPIEVE TESINO. Il Trentino a caccia di nuove imprese da insediare all'ex Bailo. E' stato pubblicato l'avviso pubblico per la locazione ordinaria del compendio in Valsugana. L’iniziativa, avviata da Tre ... ildolomiti.it OHM acquisito da Mediterra DataCenters, MIX conferma il supporto allo sviluppo dell’hub di PalermoL’Internet Exchange italiano, socio fondatore di OHM, continuerà a collaborare con Mediterra DataCenters. Già attiva una partnership nel data center Mediterra di Roma, sede dell’IX edge MIX Roma La ... datamanager.it I centri di ricerca e sviluppo (R&S) a finanziamento estero sono diventati una componente fondamentale del sistema di innovazione cinese; molte aziende multinazionali, infatti, stanno trasformando le proprie attività nel Paese, evolvendo da semplici basi mani facebook “Auguri ad ANCI Campania, da mezzo secolo un fondamentale punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo di questo meraviglioso territorio, per la tutela delle sue bellezze e il rilancio delle aree interne. Sono molto orgoglioso, non solo per il mio ruolo istit x.com