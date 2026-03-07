Hub urbani un’opportunità di crescita

Al Museo della Marineria si è svolto il primo incontro pubblico promosso dal Comune per discutere degli hub urbani e delle possibilità di sviluppo legate a questa iniziativa. Presenti rappresentanti dell'amministrazione e cittadini interessati, che hanno ascoltato le proposte e condiviso opinioni sulla pianificazione futura. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto tra le parti coinvolte nel progetto.

Al Museo della Marineria si è tenuto il primo incontro pubblico organizzato dal Comune di Cesenatico per avviare ufficialmente il percorso per la definizione e il riconoscimento degli Hub Urbani, un'iniziativa strategica volta a promuovere modelli innovativi di sviluppo dell'economia locale, consolidare la vocazione commerciale e turistica della città e tutelare la qualità della vita dei residenti. Ne sono previsti tre, di cui di due Hub Urbani che sono Centro Storico Levante e Centro Storico Ponente, mentre Viale Carducci è l'Hub di Prossimità. Il Comune di Cesenatico ha ricevuto un finanziamento regionale da 40mila euro, al fine di...

