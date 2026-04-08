Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione turistica, in Toscana aumentano le offerte di impiego nel settore alberghiero. Hotel e villaggi cercano personale per far fronte alla crescente domanda di ospiti durante i mesi caldi. Le strutture ricettive stanno pubblicando annunci di assunzione per diverse figure professionali, tra cui receptionisti, camerieri e addetti alle pulizie. La ricerca di personale si concentra soprattutto nelle zone più frequentate dai turisti.

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione turistica, si moltiplicano le opportunità di lavoro nel settore dell’accoglienza in Toscana. Strutture ricettive, villaggi e ristoranti sono alla ricerca di personale in vista dei mesi più intensi dell’anno, offrendo occasioni sia per chi è già esperto sia per chi vuole entrare nel mondo del turismo per la prima volta. Tra le realtà che hanno aperto le selezioni c’è Human Company, gruppo con sede a Firenze, che cerca personale per diverse strutture tra Firenze, Pisa e Livorno. Le posizioni aperte spaziano dagli addetti al market al front office, receptionist notturni, junior marketing specialist, personale per manutenzione e pulizie, fino ad un responsabile dell’area tecnica per il Norcenni Girasole Village di Figline Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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A One Day Experience in the Best Village Resort in Kisii VIENA RESORT NYAMACHE

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Oggi dalla fondamenta de le Sechere vedo la porta d'acqua dell' hotel Cinque teste, così decido di fare il giro e di andare in corte Ca' Dario, suono il campanello e la proprietaria, signora molto carina e disponibile, mi fa entrare e mi lascia fotografare tutto. Alla - facebook.com facebook

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