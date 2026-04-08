Hotel e villaggi cercano personale

Da lanazione.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione turistica, in Toscana aumentano le offerte di impiego nel settore alberghiero. Hotel e villaggi cercano personale per far fronte alla crescente domanda di ospiti durante i mesi caldi. Le strutture ricettive stanno pubblicando annunci di assunzione per diverse figure professionali, tra cui receptionisti, camerieri e addetti alle pulizie. La ricerca di personale si concentra soprattutto nelle zone più frequentate dai turisti.

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione turistica, si moltiplicano le opportunità di lavoro nel settore dell’accoglienza in Toscana. Strutture ricettive, villaggi e ristoranti sono alla ricerca di personale in vista dei mesi più intensi dell’anno, offrendo occasioni sia per chi è già esperto sia per chi vuole entrare nel mondo del turismo per la prima volta. Tra le realtà che hanno aperto le selezioni c’è Human Company, gruppo con sede a Firenze, che cerca personale per diverse strutture tra Firenze, Pisa e Livorno. Le posizioni aperte spaziano dagli addetti al market al front office, receptionist notturni, junior marketing specialist, personale per manutenzione e pulizie, fino ad un responsabile dell’area tecnica per il Norcenni Girasole Village di Figline Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

hotel e villaggi cercano personale
© Lanazione.it - Hotel e villaggi cercano personale

Leggi anche: L’ex Pop Up abbandonato. Per ora niente hotel: "Si cercano investitori"

Leggi anche: I servizi segreti italiani cercano personale: i profili lavorativi richiesti

A One Day Experience in the Best Village Resort in Kisii VIENA RESORT NYAMACHE

Video A One Day Experience in the Best Village Resort in Kisii VIENA RESORT NYAMACHE

Argomenti più discussi: Hotel e villaggi cercano personale; Il nuovo lusso adults only: tre indirizzi da favola a Mauritius per una fuga a due; Contributo affitto per lavoratori del turismo, al via le domande: chi può richiederlo e come funziona.

hotel e villaggi cercanoHotel e villaggi cercano personaleCon l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione turistica, si moltiplicano le opportunità di lavoro nel settore dell’accoglienza ... lanazione.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.