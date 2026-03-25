In una regione nota per le donazioni di sangue, sono state eliminate circa 300 sacche di plasma, pari a circa 75 chili, a causa della carenza di personale dedicato alla lavorazione. La giunta ha affermato che una commissione interna ha risolto il problema, ma alcune email interne indicano che la questione rimane irrisolta. La situazione ha suscitato attenzione tra le associazioni di settore.

ANCONA Le Marche sono tra le regioni più generose in termini di donazioni del sangue. Un dato che stride con lo spreco di 300 sacche (circa 250 grammi l’una) di plasma andate perdute perché, a causa della carenza di personale nella rete trasfusionale regionale, è stato impossibile processarle e lavorarle. A far emergere la spinosa questione è stato, ieri mattina, un articolo del quotidiano online Fanpage, che parlava di 1600 sacche buttate via, per un totale di 6 quintali di plasma. Dato monster smentito dalla Regione, che ha subito convocato una conferenza per ridimensionare il tutto: «Faremo una commissione di verifica perché vanno garantiti i donatori, ma il problema non è delle dimensioni riportate - le parole dell’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro - parliamo di 300 sacche, l’equivalente della raccolta di un giorno di donazioni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sacche di plasma, 300 gettate via. Manca il personale per lavorarle. La giunta: «Commissione interna ma problema risolto». Le mail dicono il contrario

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