Hospice Loreto e Alberghiero I piatti prelibati degli studenti

Gli studenti di una scuola alberghiera hanno preparato una serie di piatti che sono stati serviti agli ospiti di un hospice. Tra le proposte ci sono una crema di pecorino alla carbonara, vincisgrassi in una forma di mousse, pollo in potacchio e un dessert a base di ricotta di visciola. Tutti i piatti sono stati presentati in modo da poter essere degustati facilmente, grazie a una preparazione sotto forma di mousse.

Crema di pecorino alla carbonara, vincisgrassi in una nuvola, pollo in potacchio e ricotta di visciola per chiudere con il dolce, tutto rigorosamente servito sotto forma di mousse affinché gli ospiti dell’hospice possano assaggiare i piatti cucinati dagli studenti della scuola. Il sapore del cibo come dimensione simbolica del gusto, del ricordo, del desiderio, del piacere stesso per chi ha difficoltà a nutrirsi e risiede in contesti delicati come quelli sanitari ed assistenziali. Risponde a questa esigenza il progetto " Il gusto che cura ", promossa dalla Fondazione Pro Hospice di Loreto, nell’anno del suo 25esimo anniversario, una data particolarmente importante se si pensa che l’Hospice di Loreto è stato il primo a nascere nelle Marche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hospice Loreto e Alberghiero. I piatti prelibati degli studenti Notizie correlate Paccheri con zucca e baccalà: la ricetta degli studenti dell’Alberghiero sulla rivista “Litorale Oggi”Ladispoli 17 febbraio 2026 – È sul numero di febbraio di “Litorale Oggi” la nuova ricetta realizzata dagli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli... L’Alberghiero “Einstein-Nebbia” di Loreto brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di ParmaLORETO – Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Loreto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hospice Loreto e Alberghiero. I piatti prelibati degli studenti; Il cibo come gesto umano per chi ha difficoltà a nutrirsi; Oltre la nutrizione: il valore umano del cibo nell’hospice. Intervista a Paolo Niccoletti. Hospice Loreto e Alberghiero. I piatti prelibati degli studentiCrema di pecorino alla carbonara, vincisgrassi in una nuvola, pollo in potacchio e ricotta di visciola per chiudere ... ilrestodelcarlino.it Loreto, l’Alberghiero fa il pieno di iniziative tra lavoro e gustoSettimana importante per i ragazzi dell'Alberghiero di Loreto: protocollo con Cna e menu speciale per gli ospiti della Fondazione Pro Hospice ... centropagina.it mercoledispeciali Continuano i nostri incontri del mercoledì pomeriggio in Hospice a Montegranaro (FM) insieme a @abbraccio_montegranaro E’ un reparto estremamente accogliente a partire dagli infermieri, ai dottori e ai volontari e questo lo avverto - facebook.com facebook