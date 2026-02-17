Paccheri con zucca e baccalà | la ricetta degli studenti dell’Alberghiero sulla rivista Litorale Oggi
Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli hanno preparato una ricetta di paccheri con zucca e baccalà, e questa compare nel numero di febbraio di “Litorale Oggi”. La pubblicazione nasce dal progetto di collaborazione tra la scuola e la rivista, che da quasi vent’anni accompagna la comunità locale. La ricetta è stata ideata per valorizzare i prodotti tipici della zona, come la zucca e il baccalà, e coinvolge gli studenti in un’esperienza pratica di cucina.
Ladispoli 17 febbraio 2026 – È sul numero di febbraio di “Litorale Oggi” la nuova ricetta realizzata dagli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli nell’ambito del progetto di collaborazione tra l’Istituto di via Federici e la testata, presente sul territorio da quasi vent’anni. Un’iniziativa che si inserisce nella vocazione dell’Alberghiero al dialogo con la città e con le sue realtà istituzionali e culturali, trasformando la didattica in un’esperienza concreta. “Si tratta di un’attività finalizzata da un lato a mettere alla prova le conoscenze e competenze acquisite dai nostri studenti, favorendo la loro crescita professionale – ha spiegato il professor Domenico Falzarano, docente di Enogastronomia e promotore del progetto – dall’altro a raccontare dall’interno la scuola, costruendo reti e sinergie concrete e trasformando la formazione in un’esperienza viva e partecipata”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
