Hong Kong una domenica di record | trionfi storici sul tracciato

A Hong Kong, domenica di successo per il panorama ippico locale, con tre vittorie di rilievo nelle gare di Gruppo Uno disputate sul tracciato di Sha Tin. I cavalli Ka Ying Rising, My Wish e Romantic Warrior si sono aggiudicati le rispettive competizioni, segnando una giornata memorabile per gli appassionati e gli addetti ai lavori. Le gare hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti e degli scommettitori.

? Cosa sapere Ka Ying Rising, My Wish e Romantic Warrior vincono le tre gare di Gruppo Uno a Sha Tin.. I nuovi primati a Hong Kong riscrivono i record storici di velocità e resistenza asiatica.. A Sha Tin, la domenica del FWD Champions Day 2026 si è trasformata in una cronaca di primati assoluti con le vittorie di Ka Ying Rising, My Wish e Romantic Warrior nelle tre gare di Gruppo Uno. L’ippodromo ha ospitato una giornata che riscrive i canoni della velocità e della resistenza asiatica. Il programma principale ha protagonisti tre diversi profili di campioni, capaci di imporsi su distanze e sfide differenti, consolidando il prestigio del circuito locale attraverso prestazioni che superano i precedenti storici registrati sul tracciato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hong Kong, una domenica di record: trionfi storici sul tracciato Notizie correlate L'Abruzzo apre una nuova finestra sul mondo e Hong Kong, un hub strategico per il turismo d'eccellenza [FOTO]Dopo il successo della missione in Giappone, la delegazione abruzzese formata da Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio del Gran... L'Abruzzo apre una nuova finestra sul mondo a Hong Kong, un hub strategico per il turismo d'eccellenza [FOTO]Dopo il successo della missione in Giappone, la delegazione abruzzese formata da Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio del Gran... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Juventus Summer Tour powered by Jeep all'Hong Kong Football Festival 2026; Confartigianato conquista Hong Kong con moda e gioielleria tra artigianalità e innovazione; L’Inter sfida il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto; Hong Kong, sette catechisti laici ricevono il mandato missionario. Hong Kong: verso un’altra domenica di proteste e di tensione(Keystone-ATS) Hong Kong si prepara a un’altra domenica di proteste, parte del 16/esimo weekend consecutivo di manifestazioni anti governative e all’indomani degli scontri degli attivisti con la ... swissinfo.ch I miliardari di Cina, Hong Kong, Corea del Sud incentivano i cittadini ad avere più figli con donazioni, sussidi, orari flessibili e alloggi esentasse. Hanno capito che l’inverno demografico impoverisce tutti. E in Italia - facebook.com facebook Inter e Juventus, torneo estivo a Hong Kong con Chelsea e City: le date #SkySport #SkyTennis x.com