Nel campionato di hockey su pista di Serie A1, Novara e Follonica hanno superato rispettivamente Grosseto e Sarzana qualificandosi ai quarti di finale. La fase finale del torneo inizierà tra il 28 e il 29 aprile, con le squadre che si preparano a sfidarsi per il passaggio alle semifinali. La competizione si svolge con incontri di andata e ritorno, secondo il regolamento della manifestazione.

? Cosa sapere Novara e Follonica superano Grosseto e Sarzana per accedere ai quarti di finale.. I quarti di finale della Serie A1 inizieranno tra il 28 e il 29 aprile.. Novara e Follonica completano il quadro dei contendenti per il tricolore dopo i duelli decisivi del fine settimana, con la griglia dei quarti di finale della Serie A1 di hockey su pista ormai ufficialmente definita. Il percorso verso lo scudetto 2025-2026 ha chiudersi gli ultimi slot disponibili attraverso due sfide dal sapore opposto, dove la gestione del vantaggio e la capacità di reagire ai colpi avversari hanno fatto la differenza. Mentre la Novara ha blindato il proprio...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockey su pista: Novara e Follonica volano ai quarti di finale

Serie A1 - G.11 - TR Azzurra Novara x Innocenti Costruzioni Follonica H.

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