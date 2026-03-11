La Nazionale di hockey su pista si allena a Novara
La Nazionale italiana senior di hockey su pista si allena nel Palazzetto dello Sport
Novara si conferma ancora una volta punto di riferimento per l'hockey su pista italiano. Lunedì 30 e martedì 31 marzo il Palazzetto dello Sport "Stefano Dal Lago" ospiterà gli allenamenti della Nazionale italiana senior di hockey su pista. Il raduno degli azzurri rientra nel percorso di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
