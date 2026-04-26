Nel fine settimana si sono disputate le ultime partite della regular season di hockey su pista, Serie A1, 2025-2026. Con queste gare si sono definiti gli accoppiamenti dei playoff scudetto. Le squadre di Novara e Follonica hanno concluso il loro percorso regolare e si sono aggiunte alle altre formazioni qualificate. Ora la competizione entra nel vivo con le sfide ad eliminazione diretta.

Il fine settimana appena andato in archivio ha definito il tabellone dei playoff scudetto della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Gli ultimi due slot sono stati assegnati andando a completare la griglia verso il tricolore. A passare ai quarti di finale sono state il Novara, che dopo il 12-0 dell’andata ha perso sulla pista del Grosseto (10-7) ma senza conseguenze, e il Follonica, capace di spuntarla 3-2 sul Sarzana in un complessivo 7-6 dopo il 4-4 materializzatosi qualche giorno fa in Liguria. Si partirà quindi fra il 28 e il 29 aprile con la gara -1 dei quarti di finale: un turno eliminatorio, il primo, che si giocherà al meglio delle 3 gare, chi otterrà quindi due successi eliminerà il proprio avversario avanzando in semifinale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: Novara e Follonica completano il tabellone dei playoff scudetto della Serie A1

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