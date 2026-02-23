Igor ecco il tabellone dei Playoff Scudetto | si parte domenica a Novara

Igor ha pubblicato il tabellone dei Playoff Scudetto dopo i risultati di sabato sera. La griglia si mantiene simile a quella dell’anno scorso, anche se alcune posizioni sono cambiate. La prima partita si giocherà domenica a Novara, dove le squadre si sfideranno per avanzare nella fase successiva. I tifosi attendono con ansia l’inizio dei match, che promettono grandi emozioni per la nuova stagione.

Con i risultati di sabato sera, è stata delineata la griglia dei Playoff Scudetto che sarà di fatto identica, sebbene con alcune posizioni mutate, a quella della passata stagione. Nella parte alta del tabellone, le campionesse in carica di Conegliano (1° in regular season) sfideranno Busto Arsizio (8°, lo scorso anno 6°) con l'incrocio in semifinale contro la vincente della sfida tra Igor Volley Novara e Chieri (rispettivamente 4° e 5° posto, come un anno fa). Nella parte bassa del tabellone, Scandicci (2°, scorso anno 3°) contro Bergamo (7°, migliorato l’8° posto dello scorso anno) con incrocio in semifinale con la vincente del "replay" di un anno fa tra Milano (3°, un anno fa 2°) e Vallefoglia (che al contrario è salita di una posizione: 6° rispetto al 7° posto del 2025). 🔗 Leggi su Novaratoday.it

