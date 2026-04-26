hip hop e street dance maxi festa al palazzetto tanti giovani talenti

Il weekend del 2 e 3 maggio si svolge a Castenaso un grande evento dedicato alla cultura hip hop e alla street dance. La manifestazione, intitolata Bolo One Move, si tiene presso il palazzetto dello Sport e raccoglie numerosi giovani talenti che si esibiscono in diverse discipline legate alla danza urbana. La due giorni si presenta come un’occasione per mettere in mostra le capacità di tanti appassionati provenienti da diverse zone.

Bolo One Move, l’evento dedicato alla cultura hip hop e alla street dance, torna a Castenaso il 2 e 3 maggio al palazzetto dello Sport. Promossa con il patrocinio del Comune di Castenaso, l’iniziativa richiama ogni anno centinaia di partecipanti e appassionati, confermandosi come un appuntamento di riferimento per la scena street dance a livello nazionale. Nato oltre quindici anni fa dall’energia e dalla passione di organizzatori profondamente legati al territorio bolognese, Bolo One Move è molto più di una competizione: è uno spazio di incontro, condivisione e crescita, in cui la danza e la musica diventano un linguaggio universale, capace di unire persone di età, provenienze e culture diverse.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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