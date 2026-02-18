Al Carlo Felice la qualifica italiana per il World Hip Hop Dance Championship

Il Teatro Carlo Felice ospita sabato 21 febbraio l’Italy Hip Hop Dance Championship, una gara importante per i ballerini italiani. La competizione funge da qualificazione ufficiale per il World Hip Hop Dance Championship di Phoenix, negli Stati Uniti. I migliori gruppi italiani si sfidano per conquistare il pass mondiale, davanti a giudici provenienti da tutto il paese. La manifestazione attira appassionati e artisti, pronti a vedere le coreografie più innovative. Alla fine, solo alcuni gruppi potranno volare in America per la sfida globale.

Sabato 21 febbraio il Teatro Carlo Felice ospita l'Italy Hip Hop Dance Championship. Si tratta dell’unica qualifica ufficiale che aprirà le porte del World Hip Hop Dance Championship a Phoenix (USA), il più grande campionato mondiale coreografico a crew powered by Hip Hop International. Le migliori crew italiane si sfideranno per conquistare l’ambito titolo e la possibilità di rappresentare il nostro paese sul palcoscenico internazionale. Si prospetta dunque uno spettacolo di altissimo livello, con i migliori talenti italiani e una giuria internazionale a decretarne il successo. La giornata sarà divisa in due fasi: alle 11 le porte apriranno al pubblico per i preliminari (11:30), mentre dalle 19:30 si potrà accedere in vista della fase finale, fissata alle ore 20.🔗 Leggi su Genovatoday.it

