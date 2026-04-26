Highlights Gol Milan Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Durante la 34ª giornata di campionato, allo Stadio San Siro di Milano si è svolto il confronto tra Milan e Juventus. Le immagini più significative della partita sono state condivise in tempo reale, mostrando i momenti salienti e i gol segnati durante l'incontro. La diretta ha catturato le azioni principali e le reazioni dei giocatori nel corso del match.

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