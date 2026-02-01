Highlights Gol Parma Juve | le immagini del match – VIDEO
Inizia con una vittoria di misura la 23ª giornata di campionato allo Stadio Tardini. La Juventus si presenta in campo e riesce a portare a casa i tre punti grazie a un gol decisivo. Le immagini del match mostrano un confronto combattuto, con occasioni da entrambe le parti. I tifosi juventini festeggiano in trasferta, mentre il Parma prova a reagire, ma senza riuscire a trovare il pareggio.
Highlights Gol Parma Juve in diretta dallo Stadio Tardini di Parma. Le immagini salienti del match della 23ª giornata. La Juve affronta il Parma, con il match di Serie A in programma domenica 1 febbraio alle ore 20.45 allo Stadio Tardini di Parma. Bianconeri che vogliono dare continuità all’importante vittoria contro il Napoli. Qui trovate gli highlights e i gol di PARMA JUVE LIVE 83? GOL ANNULLATO – Annullata la rete ai bianconeri dopo la valutazione del VAR, fuorigioco di Openda. 91? GOL DELLA JUVE! – Anche Openda trova il gol nella serata piena di reti al Tardini, buona notizia per Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Highlights Gol Parma Juve LIVE: le immagini del match
Ecco cosa è successo allo Stadio Tardini di Parma durante la 23ª giornata.
