Highlights Gol Parma Juve | le immagini del match – VIDEO

Da juventusnews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia con una vittoria di misura la 23ª giornata di campionato allo Stadio Tardini. La Juventus si presenta in campo e riesce a portare a casa i tre punti grazie a un gol decisivo. Le immagini del match mostrano un confronto combattuto, con occasioni da entrambe le parti. I tifosi juventini festeggiano in trasferta, mentre il Parma prova a reagire, ma senza riuscire a trovare il pareggio.

Highlights Gol Parma Juve in diretta dallo Stadio Tardini di Parma. Le immagini salienti del match della 23ª giornata. La Juve affronta il Parma, con il match di Serie A in programma domenica 1 febbraio alle ore 20.45 allo Stadio Tardini di Parma. Bianconeri che vogliono dare continuità all’importante vittoria contro il Napoli. Qui trovate gli highlights e i gol di PARMA JUVE LIVE 83? GOL ANNULLATO –  Annullata la rete ai bianconeri dopo la valutazione del VAR, fuorigioco di Openda. 91? GOL DELLA JUVE! –  Anche Openda trova il gol nella serata piena di reti al Tardini, buona notizia per Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

highlights gol parma juve le immagini del match 8211 video

© Juventusnews24.com - Highlights Gol Parma Juve: le immagini del match – VIDEO

Approfondimenti su Parma Juve

Highlights Gol Parma Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO

Ecco cosa è successo allo Stadio Tardini di Parma durante la 23ª giornata.

Highlights Gol Sassuolo Juve: le immagini del match – VIDEO

Ecco un riepilogo delle occasioni salienti e dei gol del match tra Sassuolo e Juventus, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Juventus-Parma, espulsione diretta per Cambiaso: il fallo di reazione

Video Juventus-Parma, espulsione diretta per Cambiaso: il fallo di reazione

Ultime notizie su Parma Juve

Argomenti discussi: Serie A, Juventus va a mille all'ora: a Parma è avanti 4 a 1 - Juve, primo tempo sul velluto; Serie A Women, Juventus-Parma 3-0. Tris d’autore: gol e highlights; Juventus-Napoli LIVE; Juventus - Parma in Diretta Streaming | DAZN IT.

highlights gol parma juveParma-Juventus 1-4, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bremer, gol di McKennie, David e autogol di Cambiaso, gli highlightsLa diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

SI PARTE!!! Primo possesso per la Juventus...20:47Serie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Parma-Juventus: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.