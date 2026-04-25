Hellas Verona-Lecce 0-0 i salentini restano a +1 sulla zona retrocessione

Nella partita della 34ª giornata di Serie A giocata al Bentegodi, Hellas Verona e Lecce hanno concluso sul risultato di 0-0. La gara si è svolta sabato sera e si è caratterizzata per un andamento combattuto, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare. I salentini mantengono così un punto di vantaggio sulla zona retrocessione, mentre i padroni di casa non sono riusciti a trovare la rete.

Verona, 25 aprile 2026 - Un match tirato, ma senza reti in quel del Bentegodi. Hellas Verona e Lecce non sono andate oltre lo 0-0 nell'anticipo del sabato sera di Serie A, valido per la 34^ giornata. In una sfida che ha alternato momenti di intensità ad altri densi di errori tecnici, i salentini hanno tentato in tutti i modi di sfondare la difesa scaligera, che ha resistito strenuamente fino alla fine. Nel corso del minuto 94 l'Hellas aveva anche trovato il gol del vantaggio, annullato dal Var per un fallo su Falcone. Questo risultato permette al Lecce di staccare di un punto la Cremonese, al momento terzultima, mentre il Verona rinvia l'appuntamento con la retrocessione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hellas Verona-Lecce 0-0, i salentini restano a +1 sulla zona retrocessione Notizie correlate Pagelle Bologna Lecce, Freuler e Orsolini decidono la gara! Salentini a rischio retrocessione – I VOTICalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Se batte il Lecce Conte lo condanna alla retrocessione e non verrà mai perdonato dai salentiniTony Damascelli sul Giornale ancora critico verso la Serie A, scrive che in un succulento week end di sport, con Galles-Italia di Rugby, la F1,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Hellas Verona - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Serie A: Hellas Verona-Lecce. Segui la diretta testuale; Pronostico Verona-Lecce quote analisi 34ª giornata Serie A; I PRECEDENTI | 10 scontri diretti tra Verona e Lecce in Serie A, gialloblù vittoriosi 5 volte. SI PARTE! È iniziata VERONA-LECCE!20:46Serie A 2025/2026, 34a giornata. Cronaca minuto per minuto di Verona-Lecce: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it LIVE, Hellas Verona-Lecce 0-0: la cronacaIl Lecce è ospite al Bentegodi dell'Hellas Verona. La squadra di Di Francesco, nella 34esima giornata di Serie A, h ... trnews.it Tutto proto al Bentegodi per Hellas Verona-Lecce: Di Francesco ritrova Banda e Gandelman dal primo minuto - facebook.com facebook Giudice Sportivo. #HellasVerona, #AlMusrati entra in diffida. Lecce, squalificato Tiago Gabriel - x.com