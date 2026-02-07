Pareggio opaco al Bentegodi Hellas e Pisa ferme in fondo alla classifica

Il match tra Hellas Verona e Pisa si è concluso con un pareggio che lascia entrambi i club in fondo alla classifica. La partita è stata difficile e senza grandi emozioni, con poche occasioni da rete e molti errori in fase offensiva. I tifosi hanno assistito a una gara combattuta, ma senza un vero passo avanti per le due squadre. Ora, la corsa alla salvezza si fa ancora più complicata.

Un concentrato di tensione e occasioni mancate. È stata questa la sfida salvezza di ieri, 6 febbraio, tra Hellas Verona e Pisa. L'incontro è finito 0-0, lasciando l'amaro in bocca a uno stadio Bentegodi che sperava in una svolta decisiva. La partita ha segnato il debutto di Paolo Sammarco sulla.

