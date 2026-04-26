Helevier a Lecco | il nuovo inizio dopo la sfida sportiva in Umbria

Helena Prestes e Javier Martinez si sono trasferiti da Terni a Lecco, segnando un cambiamento dopo la conclusione della stagione sportiva di Martinez con la Terni Volley. I due atleti hanno lasciato la città umbra per approdare nella nuova sede, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni del trasferimento o sui piani futuri. La loro partenza è stata ufficializzata nelle ultime settimane, senza comunicazioni ufficiali da parte delle rispettive società.

? Cosa sapere Helena Prestes e Javier Martinez si sono trasferiti ufficialmente da Terni a Lecco.. Il trasloco segue la fine della stagione sportiva di Martinez con la Terni Volley.. Helena Prestes e Javier Martinez si sono trasferiti ufficialmente a Lecco dopo aver lasciato la città di Terni, segnando un punto di svolta definitivo per la loro vita privata e professionale in Italia. Il trasloco della coppia, nota tra i fan come gli Helevier, non è stato un evento improvviso ma l’esito di una serie di segnali che hanno attraversato i social media nelle ultime settimane. Tra storie pubblicate da lui e immagini di valigie pronte caricate da lei, il puzzle del cambiamento si è ricomposto fino all’approdo nel nuovo nido lombardo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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