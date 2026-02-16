Pesca sportiva in Umbria ripopolamento con 17 quintali di trote iridee | Lavoriamo per sostenere l’attività sportiva e tutelare gli ecosistemi fluviali

La Regione Umbria ha portato in acqua 17 quintali di trote iridee sterili per ripopolare i fiumi, dopo aver deciso di farlo per sostenere la pesca sportiva e proteggere gli ecosistemi locali. La decisione arriva in vista dell’apertura ufficiale della stagione di pesca alla trota, prevista per domenica 22 febbraio, e coinvolge anche le associazioni di pescatori che collaborano al progetto. L’intervento sarà realizzato tra il 17 e il 20 febbraio, con l’obiettivo di garantire un buon avvio all’attività e di preservare la biodiversità nei corsi d’acqua della regione.

Il programma di ripopolamento è stato reso possibile grazie al parere favorevole del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), espresso con Decreto direttoriale della direzione generale per il Patrimonio naturalistico e mare (Pnm) n. 232 del 30 aprile 2024. Le operazioni saranno svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel parere di Ispra (Delibera Snpa n. 234 del 29 febbraio 2024), parte integrante dello stesso decreto. "La pesca sportiva rappresenta una tradizione radicata e un presidio importante per le nostre comunità locali. Con questo intervento di ripopolamento garantiamo l'avvio della stagione in un quadro di piena legittimità e sostenibilità ambientale, frutto di un lavoro tecnico e istituzionale attento e condiviso - spiega l'assessore regionale con delega alla Pesca, Simona Meloni -.